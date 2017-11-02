(Görüntülü Haber) Kendisi de mülteci olan Somalili Abdi Deeq fotoğraflarıyla mültecilerin sesi olmak istiyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- 13 yaşındayken babasını terör saldırısında kaybeden ve bu olayın ardından abisi ile birlikte ülkesi Somali\'den ayrılmak zorunda kalan Abdi Deeq, önce Suriye ardından Türkiye\'ye geldi. 5 yıldır İstanbul\'da yaşayan Deeq liseyi bitirdi, fotoğrafa merak sardı. Yeteneği ile Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümünde okumaya hak kazanan Deeq geçtiğimiz günlerde ilk sergisi \'Sil Baştan\'ı açtı. Çektiği fotoğraflarla dünyada ses getirmek isteyen Deeq\'in amacı ise mültecilerin, dünyada zorluk çeken tüm insanların sesi olmak. \"YA ASKER OLACAK YA DA TERÖR ÖGÜTÜNE KATILACAKTIK\" Ailesi ile birlikte Somali\'nin Kismayo şehrinde mutlu bir hayat süren Abdi Deeq\'in hayatı 2012 yılında babasının Al-Shabaab terör örgütü tarafından öldürülmesiyle tamamen değişti. Yaşanan korkunç olayın ardından annesi, kendisinden bir yaş büyük abisini ve Deeq\'i ülkeden göndermek istedi. \"Annem daha iyi bir geleceğimizin olması ve hayatımızı kurtarmamız için gitmemizi istedi\" diyen Deeq yaşadıklarını şöyle anlattı: \"Somali\'de eğer sizi koruyabilecek zengin bir aileniz yoksa ya asker olursunuz ya da terör örgütüne bağlı yaşarsınız. Lise bittikten sonra üniversiteye gitmek çok zor. Kazansanız bile parası olanlar rüşvet vererek sizin yerinize okuyabilirler. Bu yüzden annem gitmemizi istedi. Bir anne için evlatlarından ayrılmak, bir çocuk için de ailesinden uzak kalmak çok zor, ben maalesef bunu yaşayarak öğrendim. \"SURİYE SOMALİ\'DEN FARKSIZDI\" Somali\'den ayrılıp ilk olarak Dubai\'ye gittik, 24 saat havalimanında kaldık. Kaçak yolları kullandığımız için geçişimiz kolay olmadı. Buradan Suriye\'nin başkenti Şam\'a geçtik. Suriye\'de kaldığımız 6 ay boyunca neredeyse evden dışarı çıkmadım, buranın Somali\'den farkı yoktu. Son durağımız Türkiye oldu. Hatay üzerinden İstanbul\'a geldik ve o günden beri buradayız. Birleşmiş Milletler tarafından Yeldeğirmeni ÇOGEM refakatsiz mülteci çocuklar yurduna yerleştirildik. Liseyi burada okudum. Sonra Bahçeşehir Üniversitesi\'nin Fotoğraf ve Video bölümüne yetenek sınavı ile girebileceğimi öğrendim ve sınava girdim. Sınavdan başarılı bir sonuç aldım, şimdi birinci sınıftayım. Yüzde 50 bursla okuyorum.\" \"İNSAN İSTEDİKTEN SONRA HER ŞEYİ BAŞARIR\" Daha iyi bir hayat yaşamak ve eğitimlerine devam etmek için abisiyle çıktıkları bu yolda yaşadıkları zorluklara rağmen başarıya ulaştıklarını söyleyen Deeq, \"Biz, \'İnsan istedikten sonra başarır\' sözünü hayata geçirdik. Buraya gelmek bizim için iyi oldu, iyi ki gelmişiz\" dedi. Annesi ile 5 yıldır sadece internet üzerinden görüştüğünü ve onu çok özlediğini dile getiren Deeq, annesinin Somali\'de güvenli bir yerde olduğunu bu yüzden içinin biraz da olsa rahat olduğunu belirtti. \"ZORLUK ÇEKEN TÜM İNSANLAR ADINA İYİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM\" Fotoğraf merakı bir yılı aşkın süredir devam eden Abdi Deeq ilk sergisi \'Sil Baştan\'ı Kadıköy Tasarım Atölyesi\'nde açtı. 25 çalışmanın yer aldığı sergi, çocuk olmak ve olabilmek için sınırları aşan ve hayatları bekleyiş, umut ve sabırla geçen tüm mülteci çocuklarına armağan edildi. Fotoğraf çekmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Deeq, \" Fotoğraf çekmek kolay mesele ona bir anlam katabilmek. Fotoğrafa anlam katıp bir insana dokunabilmek çok önemli. Ben belgesel fotoğrafları çekiyorum bunun dışında benim yaşadığım zorlukları yaşamış insanların fotoğraflarını çekip dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. Mesela Steven McCurry tarafından çekilen \'Afgan Kız\' fotoğrafı dünyayı ayağa kaldırmıştı. McCurry, kazandığı para ile Pakistan\'da yaşayan Afgan kız çocuklarının eğitimine harcamıştı. Ben de böle işler yapmak istiyorum. Üçüncü dünya ülkesi olarak anılan yerlerdeki ve dünyadaki zorluk çeken tüm insanlar adına iyi bir şeyler yapmak istiyorum\" dedi.