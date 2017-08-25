(Görüntülü Haber) Kendi tabancasının ateş almasıyla ölen polise son görev

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak\'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas\'a gönderildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Koçak, dün emniyette silahının ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Koçak, yaşamını yitirdi. Koçak için bugün tören düzenlendi. Koçak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastaneden alınarak TOKİ Şehitler Camii\'ne getirildi. Koçak için TOKİ Şehitler Camii\'nde cuma vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından ikinci tören için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne geçildi. Eşi Zehra Koçak, babası Süleyman Koçak ve diğer yakınları, Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, konuşma yaptı. Merhum polis Ahmet Koçak\'ın özgeçmişi okundu. Duanın ve helallik alınmasının ardından Koçak\'ın cenazesi, omuzdan omuza cenaze nakil aracına taşındı. Koçak\'ın cenazesi, emniyet müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Sivas\'ın Ulaş İlçesine gönderildi. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Turgutlu Belediye Başkan yardımcıları Hakan Sezer ve İskender Tunç, Koçak\'ın ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş törenlere katıldı.