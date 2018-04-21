(Görüntülü Haber) Kemerli güreşçilerin hedefi altın kemer

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA)Antalya\'nın Kemer ilçesindeki Yeni Kemer Belediye Spor yağlı güreş takımı, sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenör Uçar Dede, hedeflerinin bir gün altın kemeri ilçeye getirmek olduğunu söyledi. Yeni Kemer Belediye Spor bünyesindeki güreş takımı güreş sezonu hazırlıklarına başladı. İlçe merkezindeki Ahmet Erkal Spor Tesisleri\'nde antrenör Uçar Dede gözetiminde 12 büyük, 17 küçük takımı olmak üzere iki ekip halinde antrenmanlar yapılıyor. Sıcak havanın etkili olduğu ilçede güreşçiler haftada 6 gün çalışmalarını sürdürüyor. 7 yıldır Yeni Kemer Belediye Spor Yağlı Güreş takımının antrenörlüğünü yapan Uçar Dede, Önümüzdeki Kumluca güreşleri için kampa girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 12 kişi büyük takım olarak, 17 civarında da küçük takım olarak iki ekip Kemer Belediyesi güreş takımı bünyesinde devam ediyoruz. Sağ olsun Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül, bize her türlü imkanı sağlamıştır. 10 gündür Kumluca güreşleri için kamptayız. 10 gün daha buradayız. Öncelik Kumluca güreşleri. Orada bildiğiniz gibi boy atlamalar var, başaltı hariç. Aşağı tüm boylarda ilk finaller bir üst boya çıkacak. Onlar için kampa girdik. Daha sonrasında Edirne güreşleri ve devamında da Kurtdere güreşleri ve Elmalı güreşlerimizde boy atlamalarımız var. İnşallah Allah nasip ederse büyük takımda, küçük orta büyük boy bir tane, 4 büyük orta, 2 başaltı, 3 başpehlivanla güreşlere katılacağız dedi. İLK HEDEF BAŞPEHLİVAN ÇIKARMAK İlk hedeflerinin başpehlivan çıkarmak olduğunu vurgulayan Uçar Dede, Başpehlivanlarımızla da her pehlivanın olduğu gibi Edirne Kırkpınar güreşlerinde altın kemerin peşine düşmek, hedef altın kemeri kovalamak. 7 sene önce söylediğim bir şey var, inşallah Allah nasip ederse altın kemeri Kemer\'e getireceğiz. Bu yolda emin adımlarla, başkanlarımızın sayesinde bu yolda ilerliyoruz. İnşallah da hedefimize ulaşacağız. Tabii bu işin temeli çalışmak. Gördüğünüz gibi sıcakta, tüm ekip arkadaşlarım bu sıcağın altında antrenman yapıyoruz. Çünkü bu işin temeli sıcak, bu iş olmadan da olmuyor. İnşallah hedefimize ulaşacağız ve Kemer\'i en güzel şekilde temsil edeceğiz diye konuştu.