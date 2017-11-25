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(Görüntülü Haber) Kemer'e Cemevi için protokol

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde cemevi yapılması için Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Kemer Şubesi'ne arsa tahsisi için Kemer Belediyesi ile protokol yapıldı

25 Kasım 2017 15:06

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde cemevi yapılması için Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Kemer Şubesi\'ne arsa tahsisi için Kemer Belediyesi ile protokol yapıldı. AKD\'nin Kemer Cemevi\'ni inşa etmek için yaptığı arsa talebi kasım ayı meclis toplantısında kabul edilmişti. Meclisin bu kararıyla Arslanbucak Mahallesi\'nde bulunan 1400 metrekarelik alanın derneğe tahsisi onaylanmıştı. Arsa tahsis protokolü Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile AKD Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam arasında imzalandı. Törende CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur ve dernek yönetim kurulu da hazır bulundu. İMAR BİTTİ, TAHSİS YAPILDI Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"2009 yılında göreve gelir gelmez, Kemer Belediyesi\'ne ait büyük bir salonu AKD Kemer Şubesi\'ne tahsis ettik ve bu tahsisi her yıl uzattık. Kemer\'in imar planı 2007 yılında iptal edilmişti. Yeni imar planı yapılınca Alevi kardeşlerimizi ibadetlerini tam anlamıyla yapılabileceği bir mekana kavuşturma sözü vermiştik. İmar planı geçen günlerde tamamlandı. Böylece Kemer Cemevi için yeni bir arsa tahsis etmemiz mümkün oldu\" dedi. KEMER HALKINA TEŞEKKÜR Başta meclis üyeleri olmak üzere tahsiste emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Gül, \"Bu arsa için Mustafa Gül sözü vermiştim ve şimdi bu sözü tutmanın onurunu yaşıyorum. Ama bu onuru asıl yaşatanlar beni Kemer Belediye Başkanlığı\'na seçen Kemer halkıdır. Hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimize bugüne kadar her türlü desteği verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah cemevinin temelini birlikte atıp açılışını birlikte yapacağız\" diye konuştu. SİYASET ÜSTÜ BİR KARAR AKD Kemer Şube Başkanı Ersegün Çam da şunları söyledi: \"Kemer Belediyesi\'ne ve Başkanımız Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyoruz. Biz tüm siyasi partilere eşit mesafede duruyoruz. Derneğimizin genel merkez ve şube yöneticileri siyasete girmeyi laikliğe aykırı bulmaktadır. Siyaset üstü bir derneğiz. Başkanımız sağ olsun bu siyaset üstü davranışıyla bize bir cemevi kazandırmak için girişim başlattı. Bu girişim bugün sonuçlanıyor. Projeleri hazırlıyoruz, bittiği zaman başkanımızla ve kamuoyu ile paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde ibadetimizi daha rahat yerine getirebileceğimiz bir mekana kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.\"

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