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(Görüntülü Haber) Kemer'de sahile yavru balina ölüsü vurdu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yaklaşık 5 metre boyunda yavru balina ölüsü kıyıya vurdu

14 Kasım 2017 15:29

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, yaklaşık 5 metre boyunda yavru balina ölüsü kıyıya vurdu. Kemer\'e bağlı Çamyuva Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yavru balina ölüsünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma ekipleri, Kemer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Belediyede görevli veteriner Seda Başkaya olay yerine gelerek, balina ölüsü üzerinde inceleme yaptı. 4 metre 80 santim boyunda ölçülen balinanın fotoğrafları, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu\'na da gönderildi. Dün gece bölgede yaşanan fırtına sonrası sahile vurduğu değerlendirilen yavru balinanın ağız kısmından yara aldığı ve vücudunun birçok yerinde yara izi bulunduğu belirlendi. Çalışmaları dikkatle izleyen mahalle sakinleri, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinaların Türkiye\'de zaman zaman görüldüğünü, Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Yavru balinanın besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla birlikte kıyıya vurmuş olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, bilimsel adı \'Ziphius cavirostris\' olan ve \'Cuvier gagalı balina\' türü olduğu tahmin edilen balinanın Doğu Akdeniz\'e nadir geldiğini vurguladı.

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