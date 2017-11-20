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(Görüntülü Haber) Kemer'de kaza 1 yaralı

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

20 Kasım 2017 13:52

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kemer merkez Derviş Eroğlu Caddesi\'nden Aslanbucak Mahallesi istikametine giden Erdoğan Tuğ\'un kullandığı 60 HZ 956 plakalı otomobil Kemer 2 girişindeki köprülü kavşak altında önce yaya geçidine çarparak takla attı, ardından da trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis güvenlik tedbirlerini alırken, olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdoğan Tuğ ambulansla Kemer Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Erdoğan Tuğ\'un tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

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