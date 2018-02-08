(Görüntülü Haber) KEMER'DE ESNAFA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

HABER- KAMERA Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHA)KEMER Emniyet Müdür vekili Murat Karaman, bilgilendirme toplantısında esnafla bir araya geldi. Kemer Emniyet Müdür vekili Murat Karaman, ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi. Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiserlerin de katıldığı toplantıda yaz sezonunda yaşanabilecek olumsuzları minimuma indirebilmek için bilgilendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Murat Karaman, esnafın ve vatandaşın polisle beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi. PKK terör örgütünün yaptığı eylemler hakkında esnafı bilgilendiren Karaman, Terörün bize getireceği birçok sıkıntı var. Bunun başında turizmi etkiler ve bölgedeki ekonomi tamamen biter. Bunun güvenliği her şeyden daha önemli. Bizim beklentimiz esnafla işbirliği yapmak dedi. Bölgedeki terör olayından herkesin zarar göreceğini vurgulayan Murat Karaman, Vatandaşın her gördüğü olumsuz şeyi ihbar etmesini istiyoruz. Mesela adam internetten video izliyor. İzlediği videonun örgüte ait olduğunu görüyorsun. Böyle ayrıntılarda polisi uyarırsanız bir olumsuzluk yaşanmasını engelleyebiliriz. İhbar mekanizmasını ne kadar çok çalıştırabilirsek polis de o kadar çok çalışır. Buradaki mevzu Kemer\'in güvenliği diye konuştu. Kemer\'de terör eylemi olmasını engellemeyi amaçladıklarını kaydeden Murat Karaman, Bu turizm sezonu Antalya ve Kemer için yoğun geçecek. Terör örgütleri için böyle yerler bulunmaz nimet. Birlikte çalışırsak bunları engelleriz dedi. Kemer\'de günübirlik evlerin de sorun teşkil ettiğini anlatan Karaman, şöyle dedi Bu evlerde kalan herkes şüpheli değil. Ama bu evlerin bazılarının denetimi yok. Otellere uyguladığımız kimlik bilgilendirme sistemi var. Otellerde kaçak çalışanlar var ve bunlara ciddi cezalar yazıyoruz. Yaptığımız uygulamalarda Suriyelilere denk geliyoruz. Adamın üzerinden silahla çekilmiş fotoğrafı çıkıyor. Bu adamı bize bildirmezseniz ne yapabileceği potansiyelini bilemeyiz. Günübirlik evlerde de böyle bir sıkıntı var. Kimlik bildirimi sistemi bize bunu sağlıyor. Bu evlerin çoğu sisteme kayıtlı. Ama izni olmayan evlerde kalanları denetleyemediğimiz zaman sıkıntı oluyor.