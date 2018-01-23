(Görüntülü Haber) Kemer'de afetin izleri siliniyor

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış, dolu ve rüzgarın hasar verdiği bölgelerde belediye ekiplerince temizlik ve afetzedelere yardım için çalışma başlatıldı. Kemer\'de dün sabaha karşı başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte şiddetli rüzgar de etkili oldu. Özellikle Tekirova ve Kuzdere mahallelerindeki etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, araçlara zarar verdi, ağaçlar kökünden sökülürken, bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede seralarda da hasar meydana geldi. Kuzdere\'deki Karataş Camii\'nin minaresinin üst kısmı koparak yere düştü. Kemer Belediyesi ekipleri hasar gören bölgelerde afetzedelerin yardımına koştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü birimleri yollarda ve sokaklarda temizlik yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarla cadde ve sokaklarda yıkılan ağaçları temizliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yıkılan bazı evlerde onarım başlattı. Belediyenin diğer birimleri de görev alanlarına göre afetzedelere destek oluyor. Belediye Başkanı Mustafa Gül, afet yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunurken, Belediye ekiplerimiz afetin yaşandığı gece 03.30\'dan bu yana görevdedir. Belediyemizin gücü yettiği müddetçe yardımcı olmaya çalışacağız. İlgili birimlerimizin yaralarımız sarılıncaya kadar mesaide olacaktır. Vatandaşımız 814 1503 numaralı telefondan bize ulaşabilirler dedi. ESNAFTAN DESTEK Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün dün yaşanan şiddetli yağmur, dolu ve rüzgar sonrası afetten zarar gören binaların el birliğiyle onarılması çağrısı karşılık buldu. İlçede faaliyet gösteren inşaat firması ve mobilya firması temsilcileri Tayfur Aksoy, Gökhan Bıldırcın, Burhan Genç ve Mustafa Kerkez, Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ü makamında ziyaret etti. Burhan Genç, Başkan Gül\'ün örnek davranışı ve çağrısına destek için ziyarete geldiklerini söyledi. Tayfur Aksoy, afetzedelere \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunurken, Başkan Gül\'ün çağrısına uyup ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti. \'TÜRKİYE\'YE ÖRNEK OLDU\' Belediye Başkanı Mustafa Gül de Kemer\'deki müteahhit ve esnafın desteğinden büyük onur duyduğunu vurgularken, şöyle dedi Göynük\'ten ve Arslanbucak\'tan esnaf ve müteahhit arkadaşlarımız ziyaretimize gelerek yardım edeceklerini söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kemer\'de, Türkiye\'de örneği olmayan bir dayanışma sergiliyoruz. Afetten sonra yaraları sarmak için belediyeyle esnafın el ele verdiği tek ilçe Kemer oldu. Arkadaşlarımızın desteğiyle çatısı uçan evler bir günde onarıldı. Kemer\'imiz, esnafıyla, vatandaşıyla, meclis üyesiyle, belediye personeliyle özetle bütün halkıyla beraber Türkiye\'ye örnek oldu. 1-1.5 gün gibi sürede bazı evler onarıldı. Böyle afet inşallah bir daha olmaz ama olduğu zaman da belediyeyle vatandaş işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük.