(Görüntülü Haber) 'Kemer' logolu uçaktan ilk uçuş

KEMER, (ANTALYA), (DHA) KEMER Belediyesi ile Onur Air arasında yapılan protokolle Kemer logosu yerleştirilen yolcu uçağı ilk seferini yaptı. Moskova\'dan gelen uçağı Antalya Havalimanı\'nda Kemer protokolü ve turizmciler karşıladı. Mustafa Gül, \"Kemer\'imizin ismini göklere yazdırmanın onurunu yaşıyoruz\" dedi. Kemer Belediyesi\'nin çalışmasıyla Onur Air\'in bir uçağının ön kısmına Kemer logosu işlendi. Kemer logolu uçak ilk uçuşunu Moskova- Antalya arasında gerçekleştirdi. Uçağı Antalya Havalimanı\'nda Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, Kemer Otelciler Birliği (KEMOTEB) Başkanı Turan Bayar ve Onur Air yetkilileri karşıladı. YOLCULARI UĞURLADILAR Uçakta inceleme yapan protokol üyeleri ve turizmciler pilotla ve uçuş personeliyle sohbet etti. Başkan Gül ve yanındaki heyet uçağın önünde ve içinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Feslihan, Gül çifti ve turizmciler Kemer logolu uçağın yeni seferinde yolculuk yapacak misafirleri de Kemer ile ilgili tanıtım materyalleri verdi ve \'iyi yolculuklar\' diledi. Daha sonra plaket törenine geçildi. Başkan Gül, Onur Air Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz\'e, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Onur Air Reklam Grup Başkanı Seda Güven\'e, Neşe Gül de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü Osman Serdar\'a teşekkür plaketi verdi. \"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR\" Kemer Belediyesi olarak Türkiye\'de bir ilke imza attıklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, \"Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Türkiye\'de ilk defa bir belediye böyle bir çalışma yapıyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'İstikbal göklerdedir\' sözü doğrultusunda Kemer\'imizin ismini göklere yazdırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu uçakla uçan tüm yolcuların hafızalarına Kemer\'imizin ismi kazınacak. Bunu önemli bir tanıtım çalışması olarak görüyoruz\" dedi. 1 MİLYON RUS\'A ULAŞILACAK Yapılan anlaşma gereği sadece bu uçakta değil Onur Air\'in diğer uçaklarında da tanıtım yapılacağını kaydeden Başkan Mustafa Gül, \"Onur Air\'in Rusya\'ya gidecek bütün uçaklarında Kemer tanıtımı ile ilgili broşür ve harita hediye edilecek. Bu da 1 milyon turiste ulaşmamızı sağlayacak. Çünkü firma yılda 1 milyon Rus taşıyor. Bu turistlerin hepsine Kemer ile ilgili tanıtım materyalleri verilecek. Bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.