(Görüntülü Haber) Keman sanatçısı, soğuğa dayanamadı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi\'nde düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları\'nda sahne alan keman sanatçısı Ceren Aksan, soğuktan etkilenince gösterisini tamamlayamadı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken\'in 2 bin 120 rakımındaki Sway Otel\'in apresi terasında hayranlarının karşısına çıkan Aksan, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi bulduğu gecede sahnede fazla kalamadı. Ellerinin donmak üzere olduğunu söyleyerek ikinci şarkı bittikten sonra sahneden inen Aksan, \"Ortam sıcacık ama hava çok soğuk ve esiyor. Parmaklarım uyuştu\" dedi. Koç Topluluğu\'nun 80\'inci yılı olan 2006\'da Koç Holding tarafından 10\'un üzerinde Topluluk Şirketinin katılımıyla başlatılan ve 13\'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı Kış Oyunları\'na, Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye\'de kayak ve snowboard kategorilerinde, üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyon olan ve 28 Şubat\'ta başlayıp, 4 Mart\'ta sona eren oyunlara Türkiye\'nin değişik illerinden 600\'ün üzerinde sporcu katıldı. Oyunların kapanış gecesi ise birbirinden muhteşem gösterilere sahne oldu. Işık gösterisi altında zirveden inen kayakçılara freestyle ekibi snowboard ve kayaklarla yaptığı gösterisi ile renk kattı. Dereceye giren sporculara madalyaları geceye katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü, eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca ve Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl tarafından verildi. Oyunlara katılan üniversiteli gençler, açtıkları çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Madalya töreninden sonra düzenlenen müzik şöleninde sahneye ilk olarak keman sanatçısı Ceren Aksan çıktı. Elektro keman performansıyla gençlere eğlenceli dakikalar yaşatan Aksan, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü soğuk havaya daha fazla dayanamayarak sahneden inmek zorunda kaldı. Ellerini ısıtmak için ovuşturan Aksan şunları söyledi: \"Çok güzel bir ortam. Harika insanlar. Ortam sıcacık ama hava çok çok soğuk ve esiyor. Normalde ben sokakta keman çalmıyorum. Çünkü soğuk havada parmakların hassasiyeti kayboluyor ve saç teli kadar bir değişiklik bastığınız yerde sesin değişmesine sebep oluyor. Ben de işimi iyi yapmak istediğim için hava soğuk olduğu zaman çalmıyorum. Gençleri kırmamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama daha fazla dayanamadım. Parmakların uyuştu. Umarım iyi olmuştur.\" Ceren Aksan\'ın ardından sahneye çıkan DJ Doğukan Manço, sergilediği performansla soğuk havaya rağmen gençleri coşturdu.