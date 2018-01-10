(Görüntülü Haber) Kemal Sunal ile Ahmet Kaya odalarına yoğun ilgi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Sanat Sokağı\'ndaki Kültür Evi\'nde, sanatçıların balmumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği Ahmet Kaya ve Kemal Sunal odaları ziyaretçilerin ilgisini görüyor.



Geçen yılın Ekim ayında açılışı yapılan iki katlı Kültür Evi\'nde, günlük yaşam odası, yöresel el işlemeleri odası, halı dokuma odası, mutfak- kiler, kayısı odası, Malatya ses sanatçıları odası, yerel basın odası, yatak odası, ilçe tanıtım odası ile Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları bulunuyor. Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odalarında ise sanatçıların balmumu heykellerinin yanı sıra kişisel eşyaları sergileniyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kültür Evi, özellikle Kemal Sunal ve Ahmet Kaya odaları ile çok beğenildi. Çoğunlukla hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Kültür Evi, son zamanlarda özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan fotoğraf çekme merakı dolayısıyla da büyük ilgi gördü.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür Evi\'nin \'kültür adası\'na dönüştüğünü belirterek, \"Kültür Evi, tabi eyvanıyla birlikte 2 katlı bir konaktan oluşuyor. Özellikle cumhuriyet tarihinde adeta bir yaşamımızı burada Malatya yaşamımızı burada görebiliyoruz. Burada farklı farklı bütün ilçelerimizin aslında kendi içerisinde de kültürel zenginlikler var. Bir odamızda ilçelerimizi tanıtan bir bölüm var. Yine basınımızın cumhuriyet tarihinden günümüze kadar bir basın odası düzenleyerek, burada güzel bir bölüm ortaya çıkmış oldu. Malatya\'mızın yemek kültürü, yaşam kültürü, gündelik yaşam odasıyla mutfak kileriyle yatak odasıyla burada gezildiği zaman bütün bu farklılıklar görülebiliyor\" diye konuştu.



Kültür Evi\'nde, Malatya\'nın değerlerinin yer aldığını ve bu kapsamda Kemal Sunal ile Ahmet Kaya\'nın balmumu heykelinden oluşan ayrı ayrı odalar yapıldığını dile getiren Başkan Çakır, şunları söyledi:



\"Malatya\'nın yetiştirmiş olduğu çok değerli kişiler, sanatçılarımız da burada görme imkanı oluyor. Gerçekten büyük bir ilgi görüyor ve bu kültürel değerlerimizi tanıtmak, gençlerimize özellikle kültürümüzü anlatmak adına ve bu güzel kültürümüzü geleceğe taşımak anlamında bu çok önemliydi. Gerçekten çok ilgi görüyor. Çok sayıda ziyaretçisi var ve bu çalışmalarda turizm açısından da ilimize çok ciddi değerler kattığına inanıyorum. İnşallah bunları daha çok zenginleştireceğiz. Ahmet Kaya, gerçekten sesiyle eserleriyle çok örnek bir şahsiyet sanatçı anlamında söylüyorum. Ahmet Kaya\'nın bu bölgeye çok yakın hemen belki 100 metre ilerisinde doğduğu ev sokak dolayısıyla Ahmet Kaya\'nın böyle bir oda tahsis edilmesi de ayrıca bir ilgi çekti. Ayrıca bizler de gerçekten ona vermiş olduğumuz bir hemşehrimiz olarak da bir değerin göstergesi.\"

