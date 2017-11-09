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(Görüntülü Haber) Kemal Kurkut'u vurmak suçundan yargılanan polisin tutuklama istemi reddedildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da geçen 21 Mart'taki Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmek isterken, polisin 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'u vuran ve hakkında ömür boyu hapis cezası iste

09 Kasım 2017 20:44

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da geçen 21 Mart\'taki Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmek isterken, polisin \'Dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut\'u vuran ve hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Y.Ş. için yapılan tutuklama istemi kabul edilmedi.

Diyarbakır\'daki 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kurkut Ailesi\'nin avukatı Rehyan Yalçındağ Baydemir\'in polis memuru Y.Ş.\'nin tutuklanması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Bu isteği reddeden 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında şöyle dedi:

\"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belitmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç dellilerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması, olay ile ilgili mecvut delillerin büyük ölçüde toparlanmış olması ile birlikte sanığın nüfuz edebileceği bir delil bulunmayışı, tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alındığında şu aşamada sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yeterli olduğu anlaşılmakla müştekiler vekilinin sanığın tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir.\"

Avukat Baydemir, karara tepki göstererek, olaydaki 60 tanık polisin daha ifadesinin alınmadığını belirterek, mahkeme kararında dellilerin karartılması durumu yok diyor, bu nasıl bir karar, anlamakta zorlanıyoruz\" dedi. 

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