(Görüntülü Haber) Kediye kemerle vuran komşusunu, özür dileyince affetti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da 64 yaşındaki Hamiyet Altıntaş, sokak kedisine kemerle vuran komşusu 80 yaşındaki Hayrettin Dursun ile tartıştı. Altıntaş, kolunu sıkan Dursun hakkında \'basit yaralama\', Dursun da Altıntaş hakkında \'hakaret\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dursun\'un, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu\'nda özür dileyip, sokak hayvanlarına kötü davranmayacağına dair söz vererek, Altıntaş ile uzlaşması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Olay, 1 ay önce Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli hemşire Hamiyet Altıntaş, yalnız oturduğu apartman dairesinde 9 kedi beslerken, mahalledeki sokak kedilerine de hergün yemek veriyor. İddiaya göre, aynı binada oturan Hayrettin Dursun, binanın önünde Altıntaş\'ın yemek verdiği kedilerden birine belinden çıkardığı kemerle vurdu. Altıntaş, buna tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Dursun, kendisine hakaret ettini iddia ettiği Altıntaş\'ı kolundan tutarak, kolunu sıktı. İki komşuyu bu sırada çevredekiler, ayırdı. Altıntaş, hastaneden aldığı \'basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilir\' raporuyla savcılığa giderek, komşusu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dursun da Altıntaş\'ı, kendisine hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayet etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, \'basit yaralama ve hakaret\' suçundan soruşturma başlattı. Uzlaşma kapsamında görülen suçla ilgili dosya, Başsavcılık Uzlaştırma Bürosu\'na sevk edildi. Adliyede bir araya gelen taraflardan Altıntaş, Dursun\'un sokak hayvanlarına kötü davranmayacağına dair söz vermesi halinde uzlaşabileceğini söyledi. Bunun üzerine Dursun, özür dileyip, sokak hayvanlarına bir daha kötü davranmayacağı sözünü verdi. Uzlaşmanın sağlanması üzerine savcılık da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Hamiyet Altıntaş, evinde beslediği 9 kedinin yanında mahallede sokak kedilerine de hergün yiyecek ve su verdiğini söyledi. Altıntaş, apartman girişinde hayvanlara yemek verirken, komşusunun kediye kemerle vurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: \"Kediye kemerini çıkararak, 2 defa vurdu. Sonra benim kolumu sıktı. ‘Bıktık senden’ dedi. Ben, bunu hazmedemedim; şikayetçi oldum. Ondan sonra mesele, adliyelik oldu. Sonra aramızda uzlaşma yaptırıldı. Ben, o kişiyle muhatap olmak istemedim. İçindeki nefreti söktürmek için mahkemede şart koştum. ‘Ben, uzlaşırım; ama bundan sonra sokak hayvanlarına iyi davranacak’ dedim. O da söz verdi. Adliyede yazılı kağıt imzaladı. Bir daha kötü davranmayacağına dair imza attı. Özür de diledi. Ben de şikayetimden vazgeçtim; ama bir daha yeniden hayvanlara kötü davrandığını görürsem yeniden şikayetçi olurum.\" Altıntaş, hayvanları beslediği için zaman zaman insanlarla sorunlar yaşadığını da belirterek, \"Onlara yiyecek vermek, suç oluyor. Ben, bunu gönlümden koptuğu için yapıyorum. Bu, bir merhamet, gönül ilişkisi ve karşılıksız sevgiden başka bir şey değil. Kedileri doyurmak, beni mutlu ediyor\" dedi.