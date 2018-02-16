(Görüntülü Haber) Kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı

Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'de yaşayan optik zinciri sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı. İzmir\'de 18 şubesi bulunan bir optik mağazasının sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı. Kedilerin katları arasında tırmanabileceği, pencerelerinden dışarıyı gözleyebileceği oyun evi, ahşap malzeme kullanılarak tasarlandı. Boyu 85 santimetre, eni ise 50 santimetre olan oyun evinin iç zemini, kedilerin rahat etmesi için pamukla kaplandı. MDF Lam\'dan yapılan kedi evlerinin tanesi, 450 TL\'den satışa sunuldu. İtalya\'nın Milano kentinde 6 ay tasarımcılık dersi aldığını ve bu derslerin yaratıcılığını arttırdığını vurgulayan Filiz, Bunu geçen ay, kedilerin içerisinde oyun oynayabileceği, birinci, ikinci ve üçüncü katları arasında birden fazla kedinin bulunabileceği şekilde, 20 günlük bir süre zarfında tasarladım. Kapısından giren kedi birinci kata çıkıyor, oradan balkona, balkondan pencereye, oradan bir kat daha çıkıp, çatı katına çıkıyor. Kedi evini tasarlarken internette bazı incelemeler yaptığını belirten Filiz, böylesi bir ürünün olmadığını, benzerlerinin de çok az sayıda olduğunu söyledi. Filiz, aldıkları geri bildirimlerde, kedilerin oyun eviyle birlikte daha neşeli hale geldiğini söyleyen birçok insan olduğunu belirterek, Sahiplendiğimiz hayvanlar bir süre sonra bizim ayrılmaz bir parçamız oluyor. Çocuklarımıza nasıl ki neşelenmeleri, keyifli vakit geçirmeleri için oyuncaklar, elektronik eşyalar alıyorsak hayvanlarımızın da bu türden ihtiyaçlarına ceavap vermeyi düşündüm dedi.