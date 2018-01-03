(Görüntülü Haber) Kedi kovalarken kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kediyi kovalarken başı bir fabrikanın otomatik kapısının altına sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 02.00 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi, 3075 Sokak\'ta bir sokak köpeğinin kovaladığı kedi, can havliyle bir fabrikanın bahçesine kaçtı. Kedinin peşinden gitmek isteyen köpeğin başı, fabrikanın otomatik kapısının altına sıkıştı. Köpek bulunduğu yerden kurtulamayınca, havlamaya başladı. Olayı fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri kurtarmak istedi, ancak köpeğin zarar görmemesi için itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, getirdikleri ekipmanlarla, köpeği sıkıştığı kapının altında kurtardı. Bir itfaiye eri de kurtarılan köpeğin yarasının olup olmadığını kontrol etti. Sokak köpeğinin kendisini kurtaran itfaiye erine teşekkür eder gibi patisini uzatması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.