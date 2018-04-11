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(Görüntülü Haber) Keçe fabrikasında korkutan yangın

UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında çıkan yangın korkuttu

11 Nisan 2018 19:33

UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki keçe fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, büyük oranda hasar meydana geldi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 102. Cadde\'de bulunan Sedat Altıntaş\'a ait keçe fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler, yangın söndürme tüpleri ile yaparken, bir yandan da durum iftaiyeye bildirildi. İşçilerin çabaları yetersiz kalırken, alevler kokuttu. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Tonlarca keçe yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi. Jandarma soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

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