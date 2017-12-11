(Görüntülü Haber) Kazdağları'nda incir ağacına boz ayı çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, Kazdağları bölgesinde yaşayan bir boz ayının, incir ağacına çıkma, yerde ağacın dalını silkeleme ve dalı kırma anları fotokapanla görüntülendi. Kazdağları bölgesinde, çeşitli noktalara konulan 38 fotokapanla bölgedeki yaban hayatı, kayıt altına alınmaya devam ediliyor. Yaban hayatını koruma altına almak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağları\'na yerleştirilen 38 fotokapanla yapılan kayıtlarda, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görüntülerde, Kazdağları\'nda yaşayan bir boz ayının incir ağacına tırmanma, yerde ağacın dallarını silkeleme ve dalı kırma anı yer alıyor. Boz ayının ortaya çıkan bu ilginç görüntüleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayınlandı. DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2016 yılında başlayan fotokapanla yaban hayatını görüntüleme çalışmalarının 2019 yılına kadar devam edeceğini belirtti.