(Görüntülü Haber) Kazdağlarına beyaz örtü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir ili sınırları içinde kalan Kazdağları, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Kazdağları\'nda havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinde kar yağdı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Kazdağları\'nda güneşin ilk ışıklarıyla, muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kalan bazı dağ köyleri de beyaz örtüyle kaplandı. Amatör fotoğrafçılar, ortaya çıkan doğa güzelliğini görüntülemek için bölgeye geldi.