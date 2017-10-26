(Görüntülü Haber) Kazan’ın Kahramankazan oluşunun birinci yıl dönümü buruk kutlandı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)- ANKARA\'nın Kazan İlçesinin isminin Kahramankazan olarak değiştirilmesinin birinci yıl dönümü şehit yakınların gözyaşları arasında buruk kutlandı. Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü\'nden havalanarak Ankara\'yı bombalayan F-16\'ları engellemeye çalışırken buradan açılan ateş sonucu şehit olan 8 kişi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde şehit olan bir kişi düzenlenen programla Kahramankazan\'da anıldı. Darbe girişiminde, Kahramankazan\'da 92 kişide yaralanmıştı. Kazan İlçesindeki vatandaşların gösterdiği bu kahramanlık örneğinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) 25 Ekim 2016 yılında tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Kazan\'a \'kahraman\' ünvanı verilmesi kararlaştırılmıştı. BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ BURUK KUTLANDI Ankara?nın Kazan ilçesinin isminin Kahramankazan olarak değiştirilmesinin birinci yıldönümünde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi?deki tören Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardandan çeşitli gösteriler sahnelendi. Törende ayrıca 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından Osmanlı döneminde Kazan sergisi açıldı. Kum sanatı ve Türk savaş sanatı gösterilerinin eşliğinde ses sanatçısı Adil Şan ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu\'nun sahne aldığı törende Kahramankazanlılar, şehit yakınlarıyla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin sonunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk?e Defter-i Efkafı Livayı Kudsi Şerif hediye etti. Törende konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, \'TBMM tarafından tüm siyasi partilerin desteğiyle Kahramanlık unvanın verilişini birinci yıl dönümünde coşkuyla kutlarken tören sırasında çok duygulandık. Bugün varlığımızı borçlu olduğumuz sıradağlar gibi duran ve her biri bir mühür olan şehitlerimiz ve şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimiz ve Kahramankazan halkıyla birlikte kutlamış olduk. 81 il ve 957 ilçe adına almış olduğumuz bu unvanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde inşallah bundan sonraki süreçte de Türk Milleti olarak, birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz?dan da ders çıkartarak daha çok çalışacak, daha çok koşturacağız? dedi.