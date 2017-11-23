(Görüntülü Haber) KAZANDAN ÇIKAN DUMAN KORKUTTU

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da bir binanın kalorifer kazanındaki cihaz değişimi nedeniyle ortaya çıkan yoğun duman yangın paniğine neden oldu. Atatürk Caddesi\'nde bulunan ve Doğa Koruma 6\'ncı Bölge Müdürlüğü, Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yardım Sevenler Derneği\'nin bulunduğu İl Özel İdaresi\'ne ait iki katlı binanın bacasından dün saat 20.00 sıralarında yoğun şekilde duman çıktığını görenler yangın ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kazan dairesinde yaptıkları incelemede dumanın yangın sebebiyle değil kalorifer kazanının gündüz saatlerinde değiştirilen brülöründen (yakıtın havayla uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihaz) kaynaklandığını tespit etti.