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(Görüntülü Haber) Kazalı aracın satışı sırasında başından vuruldu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA' da 3 gün önce başından yaralanan Turhan Gün’ün (32) kendisine ait kazalı aracı parçalayıp satması için anlaştığı kişiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı

21 Aralık 2017 20:35

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA\' da 3 gün önce başından yaralanan Turhan Gün’ün (32) kendisine ait kazalı aracı parçalayıp satması için anlaştığı kişiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde geçen Pazartesi günü silah sesini duyup, dışarı çıkan çevre sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Turhan Gün\'ü fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Başından vurulduğu saptanan Gün, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Turhan Gün\'ün en son kazalı aracını, parçalayıp satması için olay yeri yakınındaki kaportacıya getirdiği tespit edildi. Turhan Gün\'ün verilen parayı az bulunca işyeri sahibi M.A.T. (42) ile tartıştığı belirlendi. Tartışma sırasında işyeri sahibinin arkadaşı Gökhan B.\'nin (36) üzerindeki ruhsatsız tabanca ile Turhan Gün’ü başından vurup kaçtığı, M.T.A.\'nın ise yaralı Gün’ü sürükleyerek işyerinden çıkarıp sokağa bıraktığı saptandı. Polis tarafından gözaltına alınan M.T..A. ve Gökhan B. sorgularının ardından \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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