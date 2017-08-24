(Görüntülü Haber) Kazaları önlemek için 'Maket polis araçları' yerleştirildi

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) TRABZON’da Emniyet Müdürlüğü’nce sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla kazaların yoğun görüldüğü bazı yol kenarlarına maket trafik polisi araçları konuldu. Kentte Yıldızlı-Akyazı Tüneller Mevki\'inde Trabzon-Rize karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların ve kural ihlallerinin önlenmesi hedeflendi. Trafikte görülen olumsuzlukların ve sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı hareket halindeki sürücülerin de dikkatini çekiyor. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu sürücüler tarafından ancak yanından geçerken fark edilebiliyor. Kaza riskinin de ortadan kaldırması amacıyla da yol kenarında yer alan maket aracın yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otomobilleri park edilerek denetimlerin yapılmasının ve kural ihlallerinin önlenmesinin planlandığı belirtildi.