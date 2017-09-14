(Görüntülü Haber) Kazalara tepki için karayolunu trafiğe kapattılar

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da İncesu Köyü halkı, köy girişinde çok sayıda ölümlü trafik kazalarının olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirterek Aksaray- Adana karayolunu ulaşıma kapattı.



Aksaray- Adana karayolunun 17\'nci kilometresinde bulunan İncesu Köyü yolu, karayoluyla kontrolsüz bir kavşakta bağlanıyor. Kavşakta dün iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından bugün saat 16.00 sıralarında köyden yaklaşık 150 kişi, kavşakla bir araya gelip, karayolunun Adana istikamitini traktör ve ellerindeki dövizlerle kapattı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bunun üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 2017 yılı içinde 6 kişinin kaza sonucu öldüğünü belirten köylüler, önlem alınmasını istedi. Jandarma ve polis, güçlükle köylüleri ikna edip, yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.