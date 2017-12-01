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(Görüntülü Haber) Kazada yaralanan liseli Ebrar kurtarılamadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, geçen pazartesi, servise binmek için yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Ebrar Küçükotay (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

01 Aralık 2017 19:40

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, geçen pazartesi, servise binmek için yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Ebrar Küçükotay (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçükotay gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen pazartesi Adapazarı Tekeler Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, servise binmek için yolun karşı tarafına geçmek isteyen Atatürk Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebrar Küçükotay, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Küçükotay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi. Valide Sultan Camii\'nde bugün kılınan cenaze namazı öncesi genç kızın babası Hüseyin Küçükotay ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bakırtaş ile Ebrar Küçükotay\'ın okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Küçükotay\'ın arkadaşları ve yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Ebrar Küçükotay\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazadan sonra gözaltına alınan adı öğrenilemeyen sürücünün, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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