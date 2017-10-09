(Görüntülü Haber) Kazada yaralanan alkollü sürücü: Arabama ne oldu ?

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 2.28 promil alkollü 29 yaşındaki Mustafa E., otomobiliyle kaza yapınca yaralandı. Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan Mustafa E.\'nin hastaneye kaldırılmadan önce baktığı aracına, \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı ?\" diye sorması dikkat çekti. Kaza, bu sabah, Akçaalan Mevkii\'ndeki virajda meydana geldi. İlçe merkezinde arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenen inşaat teknisyeni Mustafa E., Turgutreis Mahallesi\'ndeki evine dönmek üzerine 48 BA 326 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Mustafa E, virajda direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobiliyle önce kaldırıma çarptı, ardından takla atan araçla bir inşaat firmasının bahçesine düştü. Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan sürücünün \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı\" dediği duyuldu. Mustafa E., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Mustafa E.\'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.