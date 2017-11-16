(Görüntülü Haber) Kazada ölen Uzman Çavuş, Yozgat'ta toprağa verildi

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinden Elazığ\'a giderken trafik kazasında hayatı kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Yozgat\'ın Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar köyünde toprağa verildi.



Hozat Yenibaş Jandarma Karakolu\'nda görevli Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kullandığı otomobil, Elazığ\'a giderken Pertek İlçesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Nuri Şanlı hayatını kaybederken, eşi Ayşe ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül yaralandı. Nuri Şanlı\'nın cenazesi, Sorgun\'un Yaycılar köyünde baba evinde helallik alınmasının ardından köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu katıldı. Baba Cihat Şanlı, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şanlı\'nın cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu\'nun ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Öte yandan, Uzman Çavuş Nuri Şanlı\'nın kazada ağır yaralanan kızı Eylül\'ün yoğun bakımdan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.