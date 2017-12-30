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(Görüntülü Haber) Kazada ölen sağlık memuru toprağa verildi

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM'da görevli bulunduğu ambulansın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık memuru, 40 yaşındaki Mehmet Akif Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi

30 Aralık 2017 20:33

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'da görevli bulunduğu ambulansın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren sağlık memuru, 40 yaşındaki Mehmet Akif Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çorum\'da dün hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren, Sungurlu Devlet Hastanesi\'nde görevli sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi. Törende, mesai arkadaşları tabutun üzerine Akbaş\'ın çalışırken giydiği 112 Acil Yardım yazılı montu örttü. Törende konuşan Kaymakam Mitat Gözen, hizmet aşkıyla çevresindekilere örnek olan, sevilen sayılan bir insanı uğurlamak için toplandıklarını belirterek, \"Mesai arkadaşınız Mehmet Akif Akbaş\'a Allah\'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun\" dedi. Törende güçlükle ayakta duran Mehmet Akif Akbaş\'ın eşi, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra yapılan duanın ardından Akbaş\'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi\'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alındıktan sonra Ulu Cami\'ye getirilen Mehmet Akif Akbaş, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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