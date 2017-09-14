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(Görüntülü Haber) Kazada ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Espiye İlçesi'nde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Furkan Kadeş’in organları 3 kişiye umut oldu

14 Eylül 2017 22:29

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Espiye İlçesi\'nde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Furkan Kadeş’in organları 3 kişiye umut oldu.

Kaza, Çarşamba günü Espiye’nin Adabük Mahallesi’nde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Furkan Kadeş, kaldırıldığı Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Furkan Kadeş’in ailesi organlarını bağışlama kararı verdi. Antalya’dan gelen uzman ekip Kadeş’in kalp, böbrek ve karaciğerini aldı. Kadeş’in alınan kalbi Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne, böbreği Adana’ya, karaciğeri ise, Antalya’ya gönderildi. Gencin organları burada nakledileceği hastalara yeni bir hayat verecek. Baba Yılmaz Kadeş, oğlunu genç yaşta kaybetmenin acısı yaşadığını belirterek, organ bekleyenlere yardımcı olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi.

Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mustafa Tolga Gürgen ise, Kadeş’in ailesinin çok bilinçli davranarak fedakarlık yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

“Organı alacak hastalar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Giresun halkı bu konuda bilinçli davranıyor. Hastanemizdeki ekibimizle insanları daha da bilinçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılında 6 beyin ölümünden 4’ünün organ nakli gerçekleşti.\"

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