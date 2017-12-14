(Görüntülü Haber) Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldüi. Acı haberi alarak gelen Ömer Subaşı\'nın oğlu Muhammet Subaşı, babasının ayağından fırlayan ayakkabılarını alıp elinden bırakamadı. Kaza, merkez Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren 35 HG 593 plakalı otomobil, Ömer Subaşı yönetimindeki elektrikli römorka çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını bırakıp kaçarken, emekli Ömer Subaşı, kaza yerinde öldü. Kazayı duyup olay yerine gelen Ömer Subaşı\'nın oğlu Muhammet Subaşı, babasının cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Muhammet Subaşı, babasının çarpmanın etkisiyle fırlayan ayakkabılarını alıp, elinden bırakamadı. Babasının ayakkabılarını koltuğunun altına alarak kaza yerini inceleyen Subaşı, yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerine çağrılan cenaze aracı Ömer Subaşı\'nın cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürdü. Adı açıklanmayan otomobil sürücüsünün ise Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne giderek teslim olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.