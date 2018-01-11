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(Görüntülü Haber) Kazada araçta sıkışan yaralıları Cankur ekibi kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

11 Ocak 2018 20:02

ADANA, (DHA) - ADANA\'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kozan Yolu Hakkıbeyli Han mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 33 N 1509 plakalı otomobil, Nabi Alakabak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Kaçar ve Albayrak ile otomobildeki Zeynep Kaçar, Recep Zorlu ve Hülya Zorlu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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