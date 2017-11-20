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(Görüntülü Haber) Kaza yapan taksi alev topuna döndü, sürücü şans eseri kurtuldu

Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kaza yapan taksi alev topuna döndü

20 Kasım 2017 18:35

Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kaza yapan taksi alev topuna döndü. Aracın kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sancaktepe TEM bağlantı yolunda ilerleyen taksi bir anda bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Alev topuna dönen taksideki yangın neyse ki kısa sürede kendiliğinden söndü. Araçtaki yaralı sürücünün yardımına önce çevredekiler koştu. Çevredekiler kazalı ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine de bildirdi. Yaralı sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

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