(Görüntülü Haber) Kaza sırasında canlı yayındaydı

- Çiğ köfte sırası beklerken ağır yaralandı Haber: Güven USTA - İSTANBUL DHA Samsun\'da çiğ köfte almak için yol kenarında eşi ile bekleyen Emre Temel, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sırasında Temel, telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Feci kaza Temel\'in yaptığı yayına yansıdı. Kaza Samsun\'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, sıra bekleyen Tuğba ve Emre Temel çifti, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Emre Temel\'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza Temel\'in telefonuyla yaptığı canlı yayına yansıdı. Temel çiftine çarpan sürücü olay sonrası gözaltına alındı.