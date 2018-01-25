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(Görüntülü Haber) Kaza şehidi polisin cansız bedeni denizden çıkarıl

dı Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yaparken yönetimindeki araçla denize düştükten sonra kaybolan polisin memurunun cansız bedenine ulaşıldı

25 Ocak 2018 14:12

dı Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yaparken yönetimindeki araçla denize düştükten sonra kaybolan polisin memurunun cansız bedenine ulaşıldı. Fatsa ilçesinde sivil polis otomobili liman içinde devriye görevi yaptığı sırada sürücü direksiyon kontrolünü yitirince araç denize düştü. Bir polis kendi çabaları ile aralı kurtulurken, diğeri suda kayboldu. Yaralı polis Hüsnü Ay sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aracın içinde bulunan diğer polis Ümit İmdat ise deniz içinde olay anında gözden kayboldu. Kayıp polisin kurtarılması için bölgeye Samsun Deniz Polisi Dalgıçları sabah erken saatlerinde geldi. Saat 07.00’de şehit olduğu belirlenen polis memuru Ümit İmdat’ın cansız bedenine ulaşılarak denizden çıkarıldı. Şehit polisin cenazesi otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, “Saat 07.00 sıralarında Samsun\'dan gelen deniz polisi ekiplerimiz, aramalar neticesinde denizden arkadaşımızın cesedini çıkarttı. Kıyıya yaklaşık 35 metre yakınında bulundu. Adli süreç devam ediyor. Kayserili olan meslektaşımız evli ve 2 çocuk babası” diye konuştu.

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