(Görüntülü Haber) Kaza şehidi polis memuru, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polislerin içinde olduğu hafif ticari aracın, buzlanma nedeniyle kontrol noktasındaki zırhlı polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen polis memuru Ali Ergün (30), memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ali Ergün\'ün cenazesi dün Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya\'ya oradan da karayoluyla Akşehir\'e götürüldü. Şehit Ergün\'ün cenazesi bugün morgdan alınıp Altunkalem Mahallesi\'nde baba evine getirilerek helallik alındı. Oğlunun polis şapkasını takıp, yeleğini giyen anne Döndü Ergün, oğlunun cenazesini el sallayarak ve \'\'Ben Ali\'nin anasıyım, ateş düşü yanasıyım\'\' diyerek ağıtlar yakarak karşıladı. 6 aylık hamile eşi Funda Ergün de \'\'Ali\'m ben sana doyamadım\'\' deyip, gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Dün gittiği hastanede dizinden olacağı ameliyata girmeden önce oğlunun şehit düştüğü haberini alan ve ameliyatını iptal eden baba Veysel Ergün de oğlunun tabutuna sarılıp veda etti. Şehit Ergün\'ün cenazesi alınan helalliğin ardından törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı\'na getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, ailesi, yakınları ve ilçe halkı katıldı. Şehit Ergün\'ün cenazesi törenin ardından Akşehir Mezarlığı\'ndaki şehitliğe defnedildi.