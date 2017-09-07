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(Görüntülü Haber) Kaza sanıldı, başından vurulduğu ortaya çıktı

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, trafik kazasında yaralandığı sanılarak hastanede tedaviye alınan 19 yaşındaki Ertuğrul Kendir'in 19 yaşındaki Mehmet K

07 Eylül 2017 19:49

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, trafik kazasında yaralandığı sanılarak hastanede tedaviye alınan 19 yaşındaki Ertuğrul Kendir\'in 19 yaşındaki Mehmet K. tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Kendir\'i yaralayan Mehmet K. ve kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı 19 yaşındaki Neşet O., adliyeye sevk edildi. Olay, geçen pazartesi günü Hoşgör Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle kaza yaptığı zannedilen Ertuğrul Kendir, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. Acil serviste Kendir’in çekilen tomografisinde başında mermi çekirdeği tespit edilmesi üzerine hastane polisi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Olay yerinde boş kovan ele geçiren ekipler, mahallede fiziki çalışma yapmaya başladı. Titiz çalışma sonucu olayda kullanılan tabancanın Neşet O.\'da olduğunu ve tabancayı ateşleyenin de Mehmet K. olduğunu tespit eden dedektifler, şüphelinin olduğu adrese operasyon yaptı. Operasyonla gözaltına alınan ve Kendir\'i aralarında olan husumet nedeniyle yaraladığı öğrenilen Mehmet K. ve Neşet O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Mehmet K. ve arkadaşı Neşet O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Ertuğrul Kendir\'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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