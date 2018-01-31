(Görüntülü Haber) Kaza raporu tutan polislerin aracına minibüs çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale gidip, tutanak hazırlayan polislerin aracına minibüs çarptı. Kazada 3 polis memuru, hafif yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, D-130 karayolu Solaklar mevkiinde meydana geldi. 59 AB 914 plakalı TIR, 41 KA 047 plakalı kamyonet, 54 DF 889 ve 34 GK 7942 plakalı otomobillerin karıştığı kazaya müdahale etmek üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, maddi hazarlı kazayla ilgili tutanak hazırlamaya başladı. Bu sırada hızlı olduğu öne sürülen Mevlüt T. yönetimindeki 41 EM 098 plakalı minibüs, polis aracına çarptı. Aracın önünde tutanak hazırlayan polis memurları B.U., A.K.K. ve S.Ö. hafif yaralandı. Yaralı polisler Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, minibüsün sürücüsü Mevlüt T. gözaltına alındı.