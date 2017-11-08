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(Görüntülü Haber) Kaza güvenlik kamerasında

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde otomobille motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

08 Kasım 2017 14:18

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde otomobille motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Manavgat Hisar Caddesi\'nde geçen ay meydana gelen trafik kazasında, işyerinden paket servis yapmak için motosikletine binerek ayrılan E.A., yoldan U dönüşü yapmak istediği sırada Ö.Ö.\'nün kullandığı 07 LU 123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, E.A. arabanın üstünden havalanarak yere düştü. Vatandaşın haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri E.A. ve Ö.Ö.\'yü hastaneye götürdü. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İşyerinden çıkıp motosiklete binen E.A.\'nın yola çıktıktan kısa süre sonra otomobille çarpıştığı görüntülerde yer aldı.

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