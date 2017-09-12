(Görüntülü Haber) Kayserispor'da hedef Antalyaspor'dan puan ya da puanlar almak

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA Kayserispor, cuma günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde ilk deplasman galibiyetini alan Kayserispor bu hafta evinde konuk edeceği Akdeniz ekibi için çalışmalarına devam ediyor. Kadir Has Tesisleri\'nde sabah idmanı ile çalışmalarına devam eden takımda milli takımdan hafif sakatlıkla dönen Asamoah Gyan düz koşu yaptı. Sivasspor galibiyetini geride bırakarak Antalyaspor maçını düşünmeye koyuldukları kaydeden teknik direktör Marius Sumudica, \"Oyuncularım Sivas galibiyetini kutlamayı hak ettiler. Ancak artık bu sevinci geride bırakmalıyız. Zira, cuma günü maçımız var. Antalyaspor maçını puan ya da puanlarla kapatmadığımız takdirde Sivasspor galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Oyuncularıma öncelikle bunu anlattım\" diyerek sözlerine başladı. Romen teknik patron sözlerini şöyle sürdürdü: \"ONBİRE KOYAMADIĞIM OYUNCULARIMIN YÜZÜNE BAKAMIYORUM\" \"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Antalyaspor geçen sene 2 maçta da Kayserispor\'u yendi. Büyük oyuncuları var. Galatasaray\'a karşı puan aldılar, o yüzden bu maça odaklanmalıyız ve oyunu kontrol etmelerine izin vermemeliyiz. Taraftara yine ihtiyacımız var. Birlik olmalıyız ve bu iyi gidişi devam ettirmeliyiz. Hayatta olduğu gibi futbolda da bazen yükselirsin bazen düşersin. Biz şimdi iyi günlerdeyiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 17 yeni oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz futbolcular bize hazır geldiler. Antrenmanımızda 22 oyuncu var. İlk 11\'i seçmek çok zor. Bazen ilk 11\'e koyamadığım isimlerin yüzüne bakamıyorum. Maç anında en hazır ismi seçip kadroya yerleştirmek de hocanın işi. Antalyaspor maçına gelince de eminim ki puanlar alacağız\" diye konuştu. PASTA KESTİLER Antrenman öncesi Romen teknik Direktör Marius Sumudica\'nın teknik ekibinde yer alan ve 48 yaşına basan antrenör-kondisyoner Carmel Barbulescu için doğum günü pastası kesildi. Sarı kırmızılı teknik kadro ve oyuncular Barbulescu\'yu alkışlayıp, tebrik ettiler. WELLINTON\'A YÜZ VERMEDİLER Sarı kırmızılı yöneticiler, haksız ve tek taraflı fesih nedeniyle Kayserispor\'dan kopan sarı kırmızılı ekibin eski oyuncusu Wellinton\'la Karpuzatan Tesisleri\'nde görüşme yapmak istemediler. Kayserispor Futbol Şubesi Başkanı Mehmet Çakmak Uyar, \'\'O son sözünü söyledi ve tek taraflı fesih yaptı. Biz de gerek TFF gerekse FIFA nezdinde bu oyuncuya gerekli şartları yerine getirdiğimizi belgeleyerek, kulübümüzden onay almadan transfer yapmasına şerh koydurduk. Üstelik, sezon başında kendisi kampa katılmadığı için noter tarafından düzenlenen belgeler gereği ödemesi gereken para cezaları da bulunuyor. O nedenle yönetimimizin belirlediği bonservis bedelini ödediği takdirde, konulan şerhi kaldırır ve bonservisini veririz. Şu anda özür dileyip, takıma katılmak istese bile buna ne biz ne de yönetmelikler müsaade etmez\'\' dedi. Kayserisporlu yöneticiler, Wellinton\'un tesislere gelmemesini, yöneticilerle kulüp avukatı bürosunda görüşmesi için haber gönderdiler.