T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kayserispor'da gözler Evkur Yeni Malatyaspor maçına çevrildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlarken, Türkçe olarak "Kayseri'yi seviyorum" dedi

21 Aralık 2017 19:23

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlarken, Türkçe olarak \"Kayseri\'yi seviyorum\" dedi. Kayserispor, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Pazar günü karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip düz koşu ile başladığı idmana kondisyon çalışması yaparak devam etti. Daha sonra pas, yan top çalışması gerçekleştiren Kayserisporlu futbolcular idmanı şut çalışması ile tamamladı. Kayserispor\'da sakatlıkları bulunan Güray Vural ve Asamoah Gyan antrenmana katılmazken, takım kaptanı Umut Bulut soğuk algınlığı geçirdiği için kondisyon salonunda çalıştı. KAYSERİSPOR GENEL MENAJERİ KEMALOĞLU: \"BİZİM HER MAÇIMIZ FİNAL\" Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Kayserispor Genel Menajeri Erdem Kemaloğlu, \"Bu güne kadar her maçımızı final havasında oynamıştık. Sezonun ilk yarısının son maçında evimizde konuk edeceğimiz Malatyaspor maçına da final havasında hazırlanıyoruz. Şu an 30 puanımız ve alabileceğimiz bir üç puan daha var. Tribünlerin dolu olması futbolculara artı bir motive oluyor. Taraftarımızın desteği ile Malatyaspor maçında da 3 puan alan taraf olmak istiyoruz\" dedi. DENİZ TÜRÜÇ: \"DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ\" İstediklerini sahaya yansıtabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kayserispor’un asist kralı Deniz Türüç, \"Bu nedenle mutluyuz ama daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu takımı daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu. MUAMMER YILDIRIM: \"TARAFTAR DESTEĞİ İLE YENECEĞİZ\" Çalışmaların güzel gittiğini ve takımda her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Muammer Yıldırım, \"Bu hafta iki maç yapacağız. İlk olarak Malatyaspor maçında taraftarımızın yine tribünleri dolduracaklarını tahmin ediyorum. Taraftarımız hem içeride hem dışarıda her zaman yanımızda. Onların desteği ile Pazar günü oynanacak olan maçı kazanarak devreye 33 puanla girmek istiyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHAKAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius SumudicaTürkçeKayserispor Süper LigPazarEvkur Yeni MalatyasporSarıkırmızılıDahaKayserisporluKayserisporGüray VuralAsamoah GyanUmut BulutKAYSERİSPOR GENEL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24