(Görüntülü Haber) Kayserispor'da gözler Evkur Yeni Malatyaspor maçına çevrildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlarken, Türkçe olarak \"Kayseri\'yi seviyorum\" dedi. Kayserispor, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Pazar günü karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip düz koşu ile başladığı idmana kondisyon çalışması yaparak devam etti. Daha sonra pas, yan top çalışması gerçekleştiren Kayserisporlu futbolcular idmanı şut çalışması ile tamamladı. Kayserispor\'da sakatlıkları bulunan Güray Vural ve Asamoah Gyan antrenmana katılmazken, takım kaptanı Umut Bulut soğuk algınlığı geçirdiği için kondisyon salonunda çalıştı. KAYSERİSPOR GENEL MENAJERİ KEMALOĞLU: \"BİZİM HER MAÇIMIZ FİNAL\" Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Kayserispor Genel Menajeri Erdem Kemaloğlu, \"Bu güne kadar her maçımızı final havasında oynamıştık. Sezonun ilk yarısının son maçında evimizde konuk edeceğimiz Malatyaspor maçına da final havasında hazırlanıyoruz. Şu an 30 puanımız ve alabileceğimiz bir üç puan daha var. Tribünlerin dolu olması futbolculara artı bir motive oluyor. Taraftarımızın desteği ile Malatyaspor maçında da 3 puan alan taraf olmak istiyoruz\" dedi. DENİZ TÜRÜÇ: \"DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ\" İstediklerini sahaya yansıtabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kayserispor’un asist kralı Deniz Türüç, \"Bu nedenle mutluyuz ama daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu takımı daha iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu. MUAMMER YILDIRIM: \"TARAFTAR DESTEĞİ İLE YENECEĞİZ\" Çalışmaların güzel gittiğini ve takımda her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Muammer Yıldırım, \"Bu hafta iki maç yapacağız. İlk olarak Malatyaspor maçında taraftarımızın yine tribünleri dolduracaklarını tahmin ediyorum. Taraftarımız hem içeride hem dışarıda her zaman yanımızda. Onların desteği ile Pazar günü oynanacak olan maçı kazanarak devreye 33 puanla girmek istiyoruz\" diye konuştu.