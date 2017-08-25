(Görüntülü Haber) Kayserispor'a moral ziyareti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Osmanlıspor maçı öncesi Kayserispor\'a moral ziyaretinde bulundu.



Kayserispor Karpuzatan Tesislerinde kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu tarafından karşılanan heyet, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Vali Kamçı, geçen sezon düştü gözü ile bakılan Kayserispor\'un bugün ki duruma geldiğini hatırlatarak, \"Sayın bakanımız, sayın belediye başkanımız ve şehrin desteği ile takım bugünkü duruma geldi. Ben daha fazla bir başarı bekliyorum. Sezonun ilk maçının ardından Göztepe karşısında oynanan oyun göze hoş geldi. İnşallah Osmanlıspor maçında da aynı performansı gösterip başarılı olacaklardır. Sezonu başarılı şekilde tamamlayacaktır. Futbolculara başarılar dileyerek teknik heyet ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Kayserispor, sporcusuyla taraftarıyla en centilmen takım olmalı. Bunu hem seyircilerimizden hem de futbolcularımızdan bekliyorum\" diye konuştu.



Daha sonra söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \"Yeni bir sezon başladı. Biz geçmişi bıraktık. Eski yönetim hakkında da konuşmak istemiyorum. İnşallah bu takımın hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ben şehre teşekkür ediyorum. Şehir sahip çıkarsa takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Yönetimde canla başla çalışıyor. Biz Kayseri olarak centilmenliğimizle de öne çıkalım\" diye konuştu.



\"TRAMVAY SEFERLERİ MAÇA GÖRE DÜZENLENECEK\"



Başkan Çelik tarafından yapılan açıklamada yarın saat 21.45\'de başlayacak olan Kayserispor ile Osmanlıspor maçının geç saatte bitecek olması nedeniyle tramvay seferlerinin sayısının artırıldığı kaydedildi.



EROL BEDİR: \"BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTİYORUZ\"



Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir söz alarak, \"Sayın Özhaseki bakanımız, Valimiz Süleyman Kamçı ve Belediye Başkanımız Mustafa Çelik bize desteklerini esirgemiyorlar. Bu bir takım oyunu sonuç ne olur bilmiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta biz 17 bin taraftarla çok taraftarın yer aldığı üçüncü müsabakaya ev sahipliği yaptık. Ayrıca en fazla kombine satışı yapan beşinci takımız, bu konuda Fenerbahçe ve Trabzonspor\'u geride bıraktık. Takıma gelecek olursak Göztepe karşısında daha farklı galip gelebilirdik ama olmadı. Umarım Osmanlıspor maçını kazanıp taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz\" dedi.



SUMUDİCA: \"YENİ TESİSLER BİTMELİ\"



Sarı kırmızılı takımın Romen teknik direktörü Marius Sumudica, şehri yönetenlerin ziyaretinin kendilerini ailenin bir ferdi gibi hissettirdiğini söyleyerek, \"size bir söz vermek istiyorum. Ben ve takımım sizin için ve şehriniz için ölümüne savaşacak. Başkanımız ve yönetimimiz bize çok iyi davranıyor. Burada bulunmaktan çok memnunum. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben Kayseri\'ye gelirken söz verilen bir şey vardı, yeni tesisler bitecekti. Oranın bir an önce bitmesini istiyoruz\" demesi üzerine söz alan Başkan Çelik, \"hocamız güzel bir asist yaptı. Gol atmamak olmaz. Kısa sürede yeni tesisleri bitirerek size teslim edeceğiz. Burada bunun sözünü vermiş olalım\" diye belirtti. Konuşma sonrası Kayseri valisi roman teknik direktörle tokalaşarak ligde centilmence mücadele ederek ve başarılı sonuçlar istediğini kaydederek pazarlık attı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in tesislere gelişi



- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kayserispor yönetiminin görüşmesi



- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın sporcularla sohbeti



- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı\'nın röportajı



- Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in röportajı



- Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica\'nın röportajı



- Genel detay