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Spor

(Görüntülü Haber) Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: ''Kendimi hapiste gibi hissettim''

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Osmanlıspor maçını tribünde izleyince kendisini hapiste gibi hissettiğini söyledi

05 Şubat 2018 18:39

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Osmanlıspor maçını tribünde izleyince kendisini hapiste gibi hissettiğini söyledi. Kayserispor, Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırılıklarına başladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 27 gündür Kayseri\'den uzak olmalarının sarı-kırmızılı takımı kötü etkilediğini ve cezasının bittiğini bir daha kendisine ayrılan çizgiyi geçmeyeceğini belirtti. Rumen teknik adam, çarşamba günü ZTK\'da Teleset Mobilya Akhisarspor ve pazar günü Spor Toto Süper Lig\'de oynayacakları Demir Grup Sivasspor mücadeleleri ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, 1 maçlık cezada sarı-kırmızılı takımı sahaya çıkaran antrenör Hakan Ertürk\'ü göstererek \'\'Antrenör buydu. Soruları ona sorun\'\' diye espri yaptı. Osmanlıspor maçında Deniz Türüç ve Lopes\'in sakatlanmasının iki önemli maç öncesi kötü olduğunu belirten Sumudica, şunları söyledi: \'\'Biz, eve dönmedik. Sanki hayata döndük. Çünkü evimizde daha iyi oynuyoruz. 3 maçta 4 puan aldık. Bu üç maçta sadece Galatasaray’a kaybettik. Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmemiştik. Sadece kupa maçında kaybettik ama, henüz bir şey kaybetmiş sayılmayız. Çünkü çarşamba günü rövanş maçına çıkacağız. Artık, bu haftayı düşünmemiz gerekiyor. Zorlu bir hafta bizi bekliyor. Önce kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşacağız. Ligde de Sivasspor ile karşılaşacağız. Tiago Lopes ve Deniz Türüç sakat. Onlar büyük ihtimalle bu iki maçta takımda yer alamayacak. Mutlu olduğum bir şey var; o da Sapunaru\'nun sağ bekte iyi oynaması. Son 7 maçta kaybetmeyen Osmanlıspor’a karşı oynanan oyun bana umut verdi. Benim hedefim ilk 8’de kalmaktı. Bunun üzerinde kalıp ilk 5 içinde kalırsak, Avrupa kupası umudumuz artar. O zaman daha iyi olur. Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası’nı almak olsa da önümüzde Akhisarspor maçı var bunu alsak bile sonra büyük ihtimalle Galatasaray ile eşleşeceğiz. Finalde de yüksek ihtimalle Fenerbahçe ya da Beşiktaş olacak o nedenle, o kulvar çok zor. Ama, ligde ilk beş takım içerisinde kalıp öyle Avrupa’ya gitmem daha kolay duruyor.\" \"HAPİSHANEDE GİBİ HİSSEDİYORUM\" Cezalı olduğu Osmanlıspor maçında tribünde oturan Sumudica kendini hapishanede gibi hissettiğini kaydetti. Sumudica, \"Ben her şeyi takımım için yapıyorum. Antrenörlükte bu bazen oluyor. Alanımı terk ettiğim için ceza aldım. Bu bazen oluyor. Ama ben kulübede olmayı sporcularımla olmayı tercih ederim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım\" dedi.

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