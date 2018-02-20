T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN  KAYSERİ,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü

20 Şubat 2018 18:55

İlyas KAPLAN  KAYSERİ,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.
Geçtiğimiz haftasonu Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1\'lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karpuzatan Tesisleri\'ndeki idman öncesinde futbolcularla toplantı yapan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılar kondisyon çalışması ile başladıkları antrenmana koşu ile devam etti. İdmanın ikinci bölümüne yan top çalışması ile başlayan Kayserispor, şut çalışmasının ardından antrenmanı noktaladı. Kaleci Muammer  Zülfikar\'ın onzundaki sakatlık sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilirken altyapıda yer alan genç file bekçileri Sefa Öztürkmen ve Doğan Alemdar, A takımla antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılılarda idmanın ikinci bölümünde ağrı hisseden Kana Bıyık ile sakatlığı devam eden Olekstandr Kucher, çalışmalarını salonda sürdürdü. 
Öte yandan sarı kart cezası sona eren Tiego Lopes, Kasımpaşa maçında kadroda yeniden yer bulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANToto Süper LigKasımpaşaKayserisporGeçtiğimizAntalyasporKayserispor KasımpaşaKarpuzatan TesisleriKayserispor Teknik Direktörü Marius SumudicaSarıkırmızılılarKaleci MuammerSefaDoğan Alemdar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24