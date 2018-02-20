(Görüntülü Haber) Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Geçtiğimiz haftasonu Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1\'lik mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karpuzatan Tesisleri\'ndeki idman öncesinde futbolcularla toplantı yapan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılar kondisyon çalışması ile başladıkları antrenmana koşu ile devam etti. İdmanın ikinci bölümüne yan top çalışması ile başlayan Kayserispor, şut çalışmasının ardından antrenmanı noktaladı. Kaleci Muammer Zülfikar\'ın onzundaki sakatlık sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilirken altyapıda yer alan genç file bekçileri Sefa Öztürkmen ve Doğan Alemdar, A takımla antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılılarda idmanın ikinci bölümünde ağrı hisseden Kana Bıyık ile sakatlığı devam eden Olekstandr Kucher, çalışmalarını salonda sürdürdü.

Öte yandan sarı kart cezası sona eren Tiego Lopes, Kasımpaşa maçında kadroda yeniden yer bulacak.