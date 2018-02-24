(Görüntülü Haber) Kayserispor Kapalı Kale Dernek Merkezi açıldı

\'\'Pasaportlarınızı hazırlayın, hedef Avrupa\'\' Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) KAYSERİSPOR Kapalı Kale Dernek Merkezi törenle açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, açılışta yaptığı konuşmada, \'\'Kayserispor için haksız düdük çalınsın, karar verilsin istemiyoruz. Ama, Kayserispor\'a çatan olursa da belasını bulur. Kayserispor sahipsiz değil. Siz gençler centilmenlikte yarışın, kız kardeşlerinizi de maça götürün\'\' dedi. Kapalı Kale Taraftar Derneği\'nin Kocasinan ilçesi hilal caddesindeki bir apartmanın altında bulunan iki katlı merkezin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kapalı Kale Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, sarı kırmızılı yöneticiler, sporseverler ve dernek üyeleri katıldı. Dernek başkanı Ahmet Dirgenali, \'\'Kayserisporumuzun itici gücü olan Kapalı Kale, dernekleşerek, yeni merkezinde hizmet verecektir. Merkezimizde eğitim, oyun ve toplantı salonları, kütüphane gibi sosyal bölümlerde bulunmaktadır\'\' dedi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir de 7-8 yıldır sosyal medya üzerinden faaliyetini sürdüren Kapalı Kale\'nin dernek haline gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Bedir, \'\'Buradan size Kayserispor yönetimi olarak söz veriyorum, kalan 12 maçımızda gereken mücadeleyi verip, Süper Lig\'de 5\'inci sırada yer alacağız. Kayserispor\'a keşke herkes sizin kadar manevi ve maddi destek verse, dua etse. Destek şöyle dursun, köstek olmasa. Arşimet bana bir manivela verin, dünyaya yerinden oynatayım demiş. Ben de diyorum ki Kapalı Kale Derneği gibi bir manivela ile İstanbul\'un büyük denilen takımlarını yerlerinden oynatalım. Kayserispor taraftarı şimdiden pasaport çıkartıyor veya vizelerini uzatıyor. O nedenle hedefimiz, kesinlikle Avrupa\'\' diye konuştu. KAYSERİSPOR\'A ÇATAN BELASINI BULUR 21 yıl yaptığı belediye başkanlığı döneminde zaman zaman da Kayserispor başkanlığını üstlendiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kapalı Kale Derneği üyelerinin centilmenlikle, hoşgörüyle, spora yatkın hareket ederek, tanınmalarını istedi. Dernek üyelerinin Kayserispor maçlarını kız kardeşlerini de götürmelerini ve küfürden kaçınmalarını isteyen Mehmet Özhaseki, \'\'Kayserispor olarak kesinlikle haksız bir düdük ve karar istemiyoruz. Hakkımız neyse, kurallar ne gerektiriyorsa o çalınsın yeter. Kayserispor asla sahipsiz değildir. Çatan olursa belasını bulur. 10 yaşımdan beri kayserispor sevdalısıyım. Yeri geldi stadın duvarlarına tırmanarak, yeri geldi, ağabeylerin veya amcalarının yanında paramız olmadığı için çocukları gibi girdik. 21 yıllık belediye başkanlığım sırasında bir tek ceza almadım ama kulüp başkanlığım sırasında Kayserispor\'un hakkını yiyen bir hakemle ilgili sözlerim nedeniyle 3 ay men cezasıyla karşılaştım\'\' dedi.