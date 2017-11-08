(Görüntülü Haber) Kayserili özel sporcular bölge birincisi oldu

TÜRKİYE Özel Sporcular Federasyonu tarafından Antalya\'da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Atletizm Şampiyonasına katılan iki Kayserili sporcu bölge birincisi oldu.



Antalya’nın ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Atletizm 1’inci ve 2’nci Bölge Şampiyonası sona erdi. Beş aylık çalışmanın ardından yarışlara Kayseri’den katılan down sendromlu Nisa Naz Öztürk (12) ile otistik Tarık Talha Altıner (12) rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldular. İki sporcu da Uzun atlama ve 100 metre koşu branşında altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Sporcular 10 gün sonra şampiyonada Türkiye derecesi yapmak için mücadele edecek. Yarışlara antrenörler Mahmut Özdemir ve Rukiye Tahılar nezaretinde giden sporcular antrenmanlarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan antrenör Mahmut Özdemir öncelikle hedeflerinin önce Türkiye Şampiyonluğu daha sonra Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydetti.



Özdemir konuşmasının devamında, \"Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 4-6 Kasım’da Antalya\'da Atletizm Bölge Şampiyonası düzenlendi. Bu şampiyonada iki sporcumuz bölge şampiyonu oldular. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası. Daha sonraki hedefimiz ise Tokyo Olimpiyatlarına katılmak. Özel sporcuların sosyal ve kültürel faaliyetlerle topluma kazandırılması gerekiyor. Federasyon tarafından düzenlenen 9 branşta faaliyetlere katılıyoruz. Geride kalan ayda Türkiye Voleybol Şampiyonluğu yaşadık. Faaliyet gösterdiğimiz bir çok branşta da şampiyonluk aldık. Çocuklarımızı bu etkinliklerle topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin de çocuklarını bu tür organizasyonlardan uzak tutmamalarını istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır\" diye konuştu.