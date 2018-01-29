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(Görüntülü Haber) Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

29 Ocak 2018 14:35

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8\'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün (KOM) FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından Talas ilçesinde 2 bin metre yüksekliğindeki Ali Dağı\'na atılan örgüt elebaşı Fethullah Gülen ait kitaplarda parmak izlerine rastlanan E.G. ile örgüt üyesi oldukları öne sürülen N.Ö., F.M.E., D.A., S.S., H.A., Y.A. ve H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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