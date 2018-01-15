(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda bir otomobile \'Dur\' ihtarında bulunuldu. Otomobil, kovalamaca sonucu durdurulurken, içindeki H.Ö (34) ve Ç.K (34) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 5 parça halinde 65 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.