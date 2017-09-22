(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye gönderildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Bu kişilerden 3\'ü, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Y.O. (30), F.K. (23), H.B. (37) ve M.İ. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde satışa hazır 9.5 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeğiyle bu tüfeklere ait 10 fişek ve 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Gözaltındaki kişilerden H.B. polisteki sorgusundan sonra serbest bırıkılırken; Y.O., F.K. ve M.İ. Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevkedildi.