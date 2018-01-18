(Görüntülü Haber) Kayseri'de tefecilik operasyonu: 12 şüpheli adliyeye gönderildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve Nevşehir\'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i kadın, 12 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.



Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Şube Amirliği gelen ihbarlar üzerine yaptığı değerlendirmede N.K., S.K., A.K., N.Ü., E.S., hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı detaylandıran polis, Y.K., A.K., E.K.,S.K., U.K.,S.Y., ve H.H.S.\'nin tefecilik suçları işlediğini belirledi. 3 ay süren çalışma sonucu maddi açıdan zor durumda bulunan esnafın çeklerini kırmak suretiyle tefecilik yapan 1 kadın, 12 kişi Kayseri ve Nevşehir\'\'in Avanos ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 1 milyon 400 TL\'lik 145 çek, 600 bin TL\'lik 30 senet ve dijital materyallere el konuldu. Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan kişi, sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık raporu alınmasının ardından adliyeye gönderildi.