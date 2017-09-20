T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kayseri'de şüpheli paket paniği

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir ağacın altına bırakılan şüpheli paket, paniğe yol açtı

20 Eylül 2017 15:10

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki bir ağacın altına bırakılan şüpheli paket, paniğe yol açtı. Kontrollü şekilde patlatılan paketten, bir çiçekçiye ait malzemeler çıktı.

Kayseri’nin merkezi Cumhuriyet Meydanı\'nda polis noktasına 5 metre uzaklıktaki çam ağacının altına alüminyum folyoya sarılı büyükçe bir paket olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibinin uyarısıyla önce Cumhuriyet Meydanı\'na açılan ve İstasyon Caddesi’nden gelen yol, trafik polislerince ulaşıma kapatıldı. Ardından bölge boşaltıldı. Bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paketin bulunduğu bölgeye sinyal kesici seyyar jammer cihazı getirilerek önlem alındı. Ardından özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı fünyeyle kontrollü olarak patlattı.

Vatandaşların endişeli bakışlarla izlediği patlama sonrası şüpheli paketin içinden bir çiçekçi dükkanına ait plastik vazolar ve mevsim çiçekleri çıktı. Bunun üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİOlcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİde Cumhuriyet MeydanıKontrollüKayserininMeydanıCumhuriyet MeydanıCaddesindenArdındanBombaVatandaşlarınBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24