(Görüntülü Haber) Kayseri’de şüpheli bisiklet polisi harekete geçirdi

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı?nda aydınlatma direğine kilitlenmiş halde bulunan ve üzerinde İngilizce ?Stop mind controlö ve bazı internet sitesi adresleri yazan bisiklet polisi alarma geçirdi. Polis bisikletin sahibini bir süre bekledi, gelmeyince karton pankartı söktü. Cumhuriyet Meydanı tramvay durakları yakındaki bir aydınlatma direğine kilitlenmiş halde duran bisiklet ve üzerindeki karton pankartta yazan ifadeler, polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri bir süre bisikletin sahibinin gelmesini bekledi. Ancak kimse gelmeyince durumu merkeze bildirdi ve ardından bisiklete yapıştırılmış halde duran ve üzerinde \'Stop mind control yani \'Dur, zihin kontrolüö ve bunun yanı sıra \'www.zihinkontrol.com , www.mikrowellenterror.deö adlı internet sitesi adresleri yazan pankartı bisikletten söktü. Polis tarafından sökülen pankart, polis aracına götürüldü.